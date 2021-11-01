Патрушев и Бернс встретились в Москве

В Москве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России и директора ЦРУ США Николая Патрушева и Уильяма Бернса, передает Интерфакс.

Сообщается, что стороны обсудили российско-американские отношения.

Напомним, на первой и единственной встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве была достигнута договоренность продолжать контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по кибербезопасности, а также по кризису после взаимных высылок дипломатов.

31 октября The New York Times сообщила, что стороны провели уже несколько секретных встреч. 1 ноября это подтвердили в Кремле, добавив, что рассчитывают на продолжение консультаций.