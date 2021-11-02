Китай строит шахты для ядерных ракет

Китай ведет успешное строительство шахт для запуска ядерных ракет на западе страны, сообщает издание The Hill со ссылкой на доклад непартийной некоммерческой организации "Федерация американских ученых" (FAS).

Сообщается, что КНР, сооружает примерно 300 таких шахт в разных районах страны. При этом FAS наблюдает "почти еженедельный прогресс" в создании объектов, которые будут использоваться для поддержки предполагаемых запусков ракет.

В частности, в документе упоминаются три объекта которые, по данным коммерческой спутниковой съемки, являются шахтами для запуска ракет.

Авторы доклада отмечают, что до ввода в полную эксплуатацию этих объектов требуются еще годы. При этом пока не ясно какие именно вооружения Китай здесь разместит.