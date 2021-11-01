Власти Эфиопии призвали граждан взяться за оружие

Власти Эфиопии объявили режим чрезвычайного положения по всей стране и призвали жителей ряда крупнейших регионов и городов, включая столицу Аддис-Абебу объединиться против повстанцев Тыграя и их союзников и встать с оружием в руках на защиту своей родины, передает ТАСС.

Заявление властей о необходимости быть готовыми защищаться от отрядов повстанцев последовало после заявления руководства сепаратистской "Армии освобождения Оромо" о намерении вести наступление на Аддис-Абебу.

Сообщается, что отряды "Армии освобождения Оромо" находятся к северу и востоку от столицы и пытаются окружить город.

Накануне член исполкома Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачев Реда заявил агентству Reuters, что силы обороны Тыграя вошли в соприкосновение с отрядами "Армии освобождения Оромо". При этом Реда подчеркнул, что у НФОТ пока нет планов наступления на столицу Эфиопии, однако силы Тыграя могут его предпринять при определенных условиях.