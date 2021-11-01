Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении экс-президенту Международной федерации футбола (FIFA) Йозефу Блаттеру и экс-президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишелю Платини, передает ТАСС.

В частности, речь идет о незаконной выплате со стороны FIFA 2 млн франков (около $2,2 млн) в пользу Мишеля Платини.

С 1998 по 2002 год Платини работал консультантом Блаттера, который тогда занимал пост президента FIFA. Ежегодно он получал вознаграждение в размере 300 тыс. швейцарских франков.

"По прошествии более 8 лет после его деятельности в качестве консультанта он заявил о наличии задолженности в 2 млн франков. "С помощью Блаттера соответствующие выплаты были произведены в начале 2011 года", – говорится в сообщении прокуратуры.

Собранные федеральной прокуратурой доказательства усилили подозрение в том, что эта выплата была произведена безосновательно".