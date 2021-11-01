Минтруда отрапортовало: сотни ветеранов войны обеспечили работой

В рамках «Марафона занятости», начатого Министерством труда и социальной защиты населения и направленного на поддержку трудоустройства членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны, 568 работодателей представили 3 269 вакансий, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Согласно сообщению, на основе предоставленных вакансий обеспечены работой 1 024 человека (в том числе 160 членов семей шехидов и 864 ветерана). В настоящее время продолжается рассылка вакансий этим категориям.

Зайдя по ссылке https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu, желающие присоединиться к марафону работодатели могут заявить о своих вакансиях, а находящиеся в поисках работы члены семей шехидов и ветераны Отечественной войны - оставить свои данные.