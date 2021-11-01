26 лет - изменений нет главная тема
В Глазго стартовало грандиозное мероприятие, которое займет целых две недели и в котором примут участие 25 тысяч делегатов от двухсот стран, 120 национальных лидеров, сотни журналистов и экспертов. Двадцать шестая климатическая конференция ООН, сокращенно COP26, по первым буквам названия Conference of Parties, посвящена мерам по предотвращению глобальных последствий потепления.
Одно то, что это уже двадцать шестое мероприятие с 1995 года, а ситуация с климатом и загрязнением окружающей среды сильно лучше не становится, скорей, наоборот, демонстрирует эффективность этих встреч. С другой стороны, если двадцать пять лет назад факт глобального потепления был неочевиден и его требовалось доказывать, нынче климатические аномалии действительно сильно участились, и необходимость что-то с этим делать становится все неотложней. Особенностью этой конференции является то, что она проходит на фоне серьезного энергетического кризиса, который по-новому ставит проблему перехода к чистой энергетике.
В 2015 году на климатической конференции ООН было подписано Парижское соглашение, в котором прописывались цели стран в климатической политике. Тогда же глобальное сообщество согласилось, что надвигающаяся перспектива роста средней температуры на планете на два градуса Цельсия приведет к непредсказуемым катастрофическим последствиям, и нужно сделать все, чтобы этого не допустить. Больших успехов с тех пор не добились и нынче пришли к выводу, что необходимо прописать конкретные шаги, которые войдут в так называемый сборник Парижских правил, который позволит странам перейти от деклараций к действиям.
Среди решений COP26 ожидается обязательство стран-участниц к 2030 году прекратить массовое уничтожение лесов и перейти к восстановлению зеленого покрова планеты. Это потребует привлечения больше 19 миллиардов долларов из частных и общественных фондов. Проблема лесов имеет две стороны: леса абсорбируют около трети углекислого газа из атмосферы. В то же время умирающие, гниющие леса становятся источниками СО2. По данным экспертов, ежеминутно на Земле уничтожается лесная площадь размером в 27 футбольных полей. Часть средств создаваемого фонда пойдет развивающимся странам на восстановление лесных ресурсов и борьбу с лесными пожарами. А три десятка крупнейших финансовых компаний возьмут обязательство не инвестировать в деятельность, ведущую к вырубке лесов.
Целый ряд стран используют глобальный форум, чтобы объявить о поставленных целях сократить выброс парниковых газов к определенной дате в будущем.
Руководители стран – мировых лидеров признают, что именно их экономики больше всего виноваты в загрязнении атмосферы Земли и разрушении ее зеленого покрова, а потому должны нести соответствующее моральное и финансовое бремя препятствования глобальному потеплению. Но, как это обычно и бывает, платить придется всем и развивающимся странам едва ли не в первую очередь: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что правительства должны сделать выбросы углерода дороже, поскольку планета уже «не может платить». Очевидно, практика так называемого «углеродного налога», которым ЕС облагает товары с высокой долей выброса СО2 в их производстве, будет всячески расширяться. Очевидно, что она ударит в первую очередь по странам, где не развита «зеленая экономика», то есть как раз по развивающимся экономикам.
Правда, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь пообещал больше четырех миллиардов долларов помощи развивающимся странам именно на создание «зеленой экономики», но это крохи по сравнению с теми расходами, которые требуются на всеобщий «зеленый переход».
Из прочих событий начавшейся конференции, конечно, следует отметить возвращение Соединенных Штатов в число стран-подписантов Парижского соглашения. Дональд Трамп в свое президентство посчитал нужным выйти из этого соглашения, поскольку якобы оно мешает американским компаниям добывать полезные ископаемые. Для Джо Байдена же тема «зеленого перехода» и борьбы с глобальным потеплением одна из ключевых в его президентской программе.