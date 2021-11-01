Леонид Швец, автор haqqin.az 21:19

В Глазго стартовало грандиозное мероприятие, которое займет целых две недели и в котором примут участие 25 тысяч делегатов от двухсот стран, 120 национальных лидеров, сотни журналистов и экспертов. Двадцать шестая климатическая конференция ООН, сокращенно COP26, по первым буквам названия Conference of Parties, посвящена мерам по предотвращению глобальных последствий потепления. Одно то, что это уже двадцать шестое мероприятие с 1995 года, а ситуация с климатом и загрязнением окружающей среды сильно лучше не становится, скорей, наоборот, демонстрирует эффективность этих встреч. С другой стороны, если двадцать пять лет назад факт глобального потепления был неочевиден и его требовалось доказывать, нынче климатические аномалии действительно сильно участились, и необходимость что-то с этим делать становится все неотложней. Особенностью этой конференции является то, что она проходит на фоне серьезного энергетического кризиса, который по-новому ставит проблему перехода к чистой энергетике.

В 2015 году на климатической конференции ООН было подписано Парижское соглашение, в котором прописывались цели стран в климатической политике. Тогда же глобальное сообщество согласилось, что надвигающаяся перспектива роста средней температуры на планете на два градуса Цельсия приведет к непредсказуемым катастрофическим последствиям, и нужно сделать все, чтобы этого не допустить. Больших успехов с тех пор не добились и нынче пришли к выводу, что необходимо прописать конкретные шаги, которые войдут в так называемый сборник Парижских правил, который позволит странам перейти от деклараций к действиям. Среди решений COP26 ожидается обязательство стран-участниц к 2030 году прекратить массовое уничтожение лесов и перейти к восстановлению зеленого покрова планеты. Это потребует привлечения больше 19 миллиардов долларов из частных и общественных фондов. Проблема лесов имеет две стороны: леса абсорбируют около трети углекислого газа из атмосферы. В то же время умирающие, гниющие леса становятся источниками СО2. По данным экспертов, ежеминутно на Земле уничтожается лесная площадь размером в 27 футбольных полей. Часть средств создаваемого фонда пойдет развивающимся странам на восстановление лесных ресурсов и борьбу с лесными пожарами. А три десятка крупнейших финансовых компаний возьмут обязательство не инвестировать в деятельность, ведущую к вырубке лесов. Целый ряд стран используют глобальный форум, чтобы объявить о поставленных целях сократить выброс парниковых газов к определенной дате в будущем.