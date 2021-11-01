Глобальный голод в мире: одна надежда на Илона Маска?

Отмечается, что Бизли призвал бизнесмена также пожертвовать средства на борьбу с голодом для предотвращения "катастрофы".

Ранее основатель SpaceX, заявил, что сейчас же готов продать акции Tesla, если 6 миллиардов долларов действительно могут решить проблему мирового голода.

Телеканал CNN заявлял, что для спасения людей от голода нужно всего 2% от состояния Маска (накануне Forbes писало, что состояние Маска достигло $300 млрд из-за повышения котировок Tesla). которое на данный момент достигает почти 289 миллиардов долларов.

Он отметил, что не знает, запланирована ли встреча между Маском и Бизли. "Но предложение на столе", - добавил заместитель официального представителя генсека ООН.

Глава ВПП заявил, что готов предоставить Маску план работы. Кроме того, Бизли подчеркнул, что СМИ ошиблись: 6 миллиардов долларов не хватит для решения проблемы голода в мире, но эта сумма может спасти 42 миллиона человек, которые сейчас находятся на грани голода. Бизли отметил, что проблема глобального голода "достойна по меньшей мере разговора" и если Маск согласится, он готов первым же самолетом вылететь к нему.