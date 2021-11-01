Жители Магсудкенда рассказали о наболевшем: нет газа

Как сообщили в пресс-службе ПО, на основании обращений, поступивших из села Магсудкенд Хачмазского района, «Передвижную приемную» предоставили в распоряжение жителей этого села, в котором насчитывается около 200 частных домов.

Жители Магсудкенда такой возможности не упустили и в рамках «Открытого микрофона» рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются из-за отсутствия газоснабжения. Они отметили, что газ им необходим всегда, особенно в холодное время года.

В акции также приняли участие жители соседнего села Нараджан. Несмотря на то, что это село газифицировано, граждан, проживающих в новых жилых массивах, это не коснулось. Они обратились к руководству «Азеригаз» с просьбой обеспечить газом также новые жилые массивы в селе. Все поступившие обращения были зарегистрированы.

Шесть из 25 акций «Открытого микрофона» были организованы для предпринимателей, занимающихся овощеводством и птицеводством, остальные 19 - для обычных граждан.