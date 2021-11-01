Украинские министры массово подают в отставку

Ранее haqqin.az сообщал о том, что министр обороны Украины подал заявление об отставке. Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, кроме министра обороны Андрея Тарана, заявления об увольнении написали также и другие члены кабинета министров Украины.

По его словам, в отставку подали министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр экономики Алексей Любченко (первый вице-премьер), министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.