Накануне Общественное телевидение (ITV) продемонстрировало документальный фильм о действиях ВВС Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Как сообщает haqqin.az, в фильме о боевых операциях рассказывают командующий ВВС генерал Рамиз Тахиров и пилоты боевых самолетов и вертолетов. Фильм также содержит видеокадры уничтожения бронетехники и живой силы противника.

Генерал Рамиз Тахиров сообщил, что до начала войны Верховный главнокомандующий президент Ильхам Алиев утвердил планы нескольких вариантов военных действий по освобождению азербайджанских земель. Глава государства поставил перед ВВС задачу обеспечить воздушное превосходство над противником, и эта задача была успешно выполнена. Рамиз Тахиров отметил, что ВВС Азербайджана и штурмовики Су-25 использовали в боях бомбы с лазерным наведением.