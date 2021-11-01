В Афганистане запретили пользоваться иностранной валютой при расчетах
Афганские власти запретили использование иностранной валюты для расчетов внутри страны, передает Интерфакс со ссылкой на афганские СМИ.
Сообщается, что руководство движения «Талибан» проинструктировало всех граждан, владельцев магазинов, торговцев и бизнесменов об использовании впредь для расчетов афгани и призывает категорически воздерживаться от использования иностранной валюты, в противном случае нарушители подвергнутся наказанию.
Отметим, что до нынешних пор в Афганистане для расчетов широко использовались доллары США, а в регионах, граничащих с Пакистаном – пакистанские рупии.