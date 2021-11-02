Российские войска на границе с Украиной

Министерство обороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки страны заявило, что у границ республики и в Донбассе находятся около 90 тысяч российских военнослужащих, передает РИА Новости.

Днем ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, согласно которым в Смоленской области, которая не граничит с Украиной, наблюдается скопление российской военной техники и военнослужащих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передвижение военной техники и военных по своей территории – исключительное дело России: она не угрожала и никому не угрожает, но на фоне агрессивных действий НАТО принимала и принимает меры для своей безопасности.