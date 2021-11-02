Сколько ядерных боеголовок в арсенале США?

Соединенные Штаты Америки располагают 12 различными по мощности и системам доставки ядерными боеприпасами в составе стратегических и тактических сил, передает Интерфакс со ссылкой на данные Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA).

Отмечается, что средний возраст боеголовок составляет 27,4 года.

В частности, межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III шахтного базирования оснащены боеголовками W78 (мощностью 335 килотонн) и W87 (мощностью до 475 килотонн). На баллистических ракетах Trident II D5, состоящих на вооружении 14-ти стратегических атомных подводных лодках класса Ohio, установлены блоки W76-1 (мощностью 100 килотонн), W76-2 (мощностью от 5 до 8 килотонн) и W88 (мощностью 475 килотонн).

Стратегические бомбардировщики B-52H и B-2 имеют в своем арсенале авиабомбы и крылатые ракеты с ядерными боеголовками B61-7, B61-11 и W80-1, мощность которых составляет от 0,3 до 400 килотонн, а также авиабомбу B83-1 - самую мощную в США в 1,2 мегатонны.

На складах ВВС США в Европе - Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции - также размещено не менее 100 тактических ядерных авиабомб B61-3 и B61-4 с мощностью от 0,3 до 340 килотонн, предназначенных для применения американскими истребителями F-15, F-16, а также авиацией союзников США по НАТО на европейском театре военных действий.