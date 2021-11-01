Бывшего генпрокурора Армении оставят в тюрьме еще на два месяца
Срок ареста бывшего председателя Следственного комитета и экс-генпрокурора Армении Агвана Овсепяна продлен на 2 месяца, сообщают армянские СМИ.
Напомним, Овсепян занимал должность генпрокурора Армении в 2004-2013 годах, а также был главой Следственного комитета в 2014-2018 годах.
По данным следствия, Овсепян, будучи генпрокурором и главой следственного комитета, участвовал в управлении рядом компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью. Кроме того, экс-генпрокурор получил взятку в размере 385 тысяч долларов и совершил хищение имущества на сумму 1,6 миллиона долларов. Также Овсепяну предъявлено обвинение в отмывании 2,6 миллионов долларов.