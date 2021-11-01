На каких условиях Рза Зарраб вышел на свободу

Стали известны подробности освобождения бизнесмена азербайджанского происхождения Рзы Зарраба, который был арестован в 2016 году по обвинению в нарушении санкций США в отношении Ирана.

Согласно данным турецких СМИ, в 2018 году Зарраб обратился в суд с просьбой освободить его под залог, и судья Ричард Берман принял его заявление.

Сообщается, что Зарраб представил суду гарантийное письмо на 5 миллионов долларов.

По условиям суда, полиция может в любое время провести расследование по месту жительства Зарраба. Кроме того, бизнесмену разрешено пользоваться только мобильным телефоном и компьютером, предоставленным ему прокуратурой. Кроме того, Заррабу запрещается выезжать без особого разрешения за пределы определенных районов Флориды и Нью-Йорка. В случае если бизнесмен захочет поехать куда-либо в другое место, ему необходимо будет получить соответствующее разрешение прокуратуры.

Напомним, Рза Зарраб, арестованный в США в 2016 году по обвинению в отмывании принадлежащих Ирану санкционных миллиардов долларов и тоннов золота, заключил сделку со следственными органами Федерального бюро расследований и вышел на свободу почти полтора года спустя c еврейским именем – Аарон Голдсмит.