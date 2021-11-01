Байден раскритиковал Путина: «У него тундра горит, но он молчит...»

Президент США Джо Байден вновь заявил, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме, передает РИА Новости.

Сообщается, что в ходе пресс-конференции в Глазго, Байден раскритиковал КНР, заявив, что она претендует на роль мирового лидера, но де-факто не участвует в таких форумах, как G20.

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», – заявил Байден.