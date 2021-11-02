Даже Йемен отвернулся от Ливана
Власти Йемена отозвали своего посла в Бейруте для консультаций после высказываний министра информации Ливана Джорджа Кордахи о действиях Саудовской Аравии и ОАЭ на йеменской территории, где в последние годы продолжается гражданская война, передает ТАСС со ссылкой на заявление йеменского МИД.
"Правительство Йемена отозвало своего посла в Ливане Абдаллу ад-Даиса для консультаций относительно оскорбительных высказываний ливанского министра информации Джорджа Кордахи. 27 октября 2021 года посол в Бейруте передал МИД Ливана ноту протеста относительно заявления министра информации, которое идет вразрез с арабской позицией, поддерживающей справедливое йеменское дело борьбы против преступников, совершивших государственный переворот", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ответственность за кровопролитный конфликт в Йемене несут иранские власти. «Правительство и народ Йемена будут продолжать противостоять иранскому проекту и его вооруженным отрядам», - подчеркивается в коммюнике.
Напомним, 5 августа во время участия в программе катарского телеканала Al Jazeera, Кордахи выступил в защиту мятежников-хуситов, противостоящих, по его словам, "несправедливой и бесчеловечной агрессии со стороны Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов".
В Эр-Рияде реплики Кордахи назвали "клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства". Власти Саудовской Аравии, а затем Бахрейна объявили 29 октября послов Ливана в Эр-Рияде и Манаме персонами нон грата и отвели им 48 часов на то, чтобы выехать на родину. Следом Кувейт отозвал главу своего диппредставительства из Бейрута и потребовал от временного поверенного в делах Ливана покинуть страну. ОАЭ также предписали своим дипломатам выехать из Бейрута и рекомендовали подданным воздержаться от поездок в Ливан.