Даже Йемен отвернулся от Ливана

Власти Йемена отозвали своего посла в Бейруте для консультаций после высказываний министра информации Ливана Джорджа Кордахи о действиях Саудовской Аравии и ОАЭ на йеменской территории, где в последние годы продолжается гражданская война, передает ТАСС со ссылкой на заявление йеменского МИД.

"Правительство Йемена отозвало своего посла в Ливане Абдаллу ад-Даиса для консультаций относительно оскорбительных высказываний ливанского министра информации Джорджа Кордахи. 27 октября 2021 года посол в Бейруте передал МИД Ливана ноту протеста относительно заявления министра информации, которое идет вразрез с арабской позицией, поддерживающей справедливое йеменское дело борьбы против преступников, совершивших государственный переворот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответственность за кровопролитный конфликт в Йемене несут иранские власти. «Правительство и народ Йемена будут продолжать противостоять иранскому проекту и его вооруженным отрядам», - подчеркивается в коммюнике.