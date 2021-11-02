Правительство Никола Пашиняна в предверии первой годовщины окончания 44-дневной войны в Карабахе, готовит новый сюрприз для армянской общественности.

В частности, как сообщает ArmLur.am, в Ереване подписали резонансное распоряжение, согласно которому бывший спикер минобороны республики Арцрун Ованнисян, который на протяжении 44 дней без устали заявлял об успехах армянской армии на фронте и оболванивал армянский народ, получит новую должность в Национальном собрании Армении.

Сообщается, что Арцрун Карапетович будет назначен экспертом постоянной комиссии национального собрания по обороне, национальной безопасности и внутренним делам.

Более того, не исключено, что Ованнисян будет задействован в работе комиссии, которая будет создана для изучения обстоятельств 44-дневной войны.

Сам экс-спикер оборонного ведомства Армении отказался комментировать свое назначение. То есть, по сути, Ованнисян не подтвердил и не опроверг данную информацию.

«Я не комментирую вашу информацию», - сказал Ованнисян армянским журналистам.