Эльмира Ахундова напомнила об обстрелах мирных городов Азербайджана, расположенных за сотни километров от линии фронта. Азербайджанцы видели, как из развалин домов в мирных городах достают погибших женщин, детей и стариков.

«Азербайджан на протяжении 30 лет придерживался тактики «Хочешь мира, готовься к войне». Страна наращивала военный потенциал, закупала технику и переоснащала армию. И благодаря воле народа, сконцентрированной в понятии «Железный кулак», была достигнута победа в Отечественной войне». Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявила чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

Посол добавила, что за годы оккупации Армения уничтожила практически все здания в Агдамском, Физулинском, Губадлинском и других районах Азербайджана. При этом, Азербайджан уже начал масштабные восстановительные работ на освобожденных территориях, где заново создается инфраструктура и закладываются «умные деревни».

Говоря о текущих отношениях между Азербайджаном и Арменией, Эльмира Ахундова отметила, что их на сегодняшний день нет, однако армянская сторона заявила о готовности начать процесс демаркации и делимитации границ между двумя странами на основе советских карт. Этот процесс в будущем может стать предпосылкой для подписания большого мирного договора.

«Для этого необходимо, чтобы страны признали территориальную целостность друг друга. Но, как вы знаете, в Армении все еще есть силы, которые размышляют о статусе Нагорного Карабаха. А для Азербайджана такого понятия просто не существует», - сказала она.

Касаясь вопросов экономики, Эльмира Ахундова напомнила, что за последние годы Азербайджан превратился в крупного экспортера газа и уже получил первые миллиарды долларов прибыли с продажи газа. Она также напомнила, что Азербайджан поставляет большое количество нефти в Украину, попутно посоветовав Украине разрабатывать собственные месторождения газа.

Посол также привела в пример опыт Азербайджана в вопросе вакцинации населения от коронавируса, отметив, что благодаря своевременным мерам удалось сократить темпы заболеваемости. При этом, в Украине из-за более мягкой политики, не удалось своевременно вакцинировать население.