«Я дружу с Эльмаром (имеется ввиду потерпевший Эльмар Алиев - ред.). Он позвонил мне и сказал, что ему нужен iPhone 11 ProMax. Пришел наш общий друг Эльгиз, купил у меня телефон и ушел. Я продал его за 2400 манатов и не знал, для кого этот телефон покупали. Эльмар сказал, что это – для подарка. Только когда меня вызвали в Службу государственной безопасности, я узнал, что телефон был куплен для Ата Абдуллаева. Я с ним лично знаком не был, знал его, как видеоблогера…».

Ата Абдуллаев спросил у Алекперова, когда у него купили этот телефон, на что свидетель ответил, что точной даты не помнит. В ответ блогер напомнил суду слова Алекперова, утверждавшего в ходе следствия, что телефон iPhone 11 ProMax он продал в 2019 году, когда Ата Абдуллаева в Азербайджане не было…

В ходе судебного заседания свидетельские показания дал двоюродный брат подсудимого, дизайнер Самед Мамедов, редактировавший в социальных сетях страницу Ата Абдуллаева.

«Моя работа заключалась в том, чтобы монтировать и выставлять видео, которые передавал мне Ата, - сказал Самед Мамедов. - Я также брал с ежедневных сайтов интересные новости и делился ими на странице брата. Я не вел прямые эфиры. Мне было поручено просто монтировать видеоматериалы. Я никогда не слышал и не видел, что Ата Абдуллаев требовал у кого-то деньги…».

Выступивший в качестве свидетеля Намик Алиев отметил, что телефон, о котором говорится в расследуемом деле, он приобрел в магазине:

«Это магазин, который находится возле станции метро «28 Мая». Там я продал свой телефон за 800 манатов, доплатил еще 1.200 манатов и купил новый iPhone 11 ProMax в упаковке. Летом мне позвонили из Службы государственной безопасности и сказали, что этот телефон принадлежал Ата Абдуллаеву. Я сказал им, где именно купил этот телефон, которым пользуюсь до настоящего времени».

Продавец телефонов Азер Аббасов, выступивший на суде в качестве свидетеля, заявил, что лично знал Абдуллаева:

«Он жил недалеко от нашего магазина. У нас были нормальные отношения. Ата Абдуллаев продал мне тот самый iPhone 11 ProMax, я отдал его Сайяду, работнику соседнего магазина, а он продал этот телефон клиенту».

Сайяд Алиев, имя которого фигурирует в уголовном деле, сказал, что продал телефон клиенту за 2.000 манатов.

Выступивший с показаниями Эльгиз Алиев заявил, что с потерпевшим Эльмаром Алиевым они близкие товарищи: «Наши друзья сообщили мне, что Ата Абдуллаев рассказал в соцсетях что-то об Эльмаре. Я поговорил с Эльмаром, и он признался мне, что Ата снял о нем видео и теперь его шантажирует. По его словам, источником компрометирующей информации о нем был Турал Гейдарлы, с которым у Эльмара были проблемы и который также его шантажировал, утверждая, что Эльмар его избил. В связи с этим, Эльмар обратился в Сабаильский районный суд. И сказал мне тогда, что нужно зайти в магазин Эльчина и купить телефон. Когда он передавал мне деньги, то сказал, что отдаст этот телефон Ата Абдуллаеву, который его шантажирует. Я купил телефон за 2.400 манатов, позвонил Абдуллаеву и сказал, что телефон у меня. У станции метро «28 мая» ко мне подошел какой-то мужчина, и я отдал ему телефон».

В ходе прений сторон свидетель подтвердил, что Эльмар Алиев приобрел для Абдуллаева телефон за 2.400 манатов, чтобы откупиться от вымогателя.

Когда подсудимый спросил у свидетеля, смотрел ли он видео о своем друге, Эльгиз Алиев ответил отрицательно, после чего блогер опроверг показания свидетеля:

«Это не шантаж! - заявил Ата Абдуллаев. - Шантаж был в 2016 году с Сурхаем и его людьми (имеется в виду главный редактор газеты «Бизим дёвр» Сурхай Алиев - ред.). Материалы того уголовного дела насчитывали десятки томов. Но судья, тем не менее, проявил тогда гуманность и освободил обвиняемых по делу прямо из зала суда. Надеюсь, что и я тоже выберусь отсюда!..».

Отметим, что потерпевшими по уголовному делу признаны четыре человека - Эльмар Алиев, Джамиль Бабаев, Эльчин Алиев и Шахлар Гасанов. Утверждается, что Ата Абдуллаев, задержанный Службой государственной безопасности 12 марта 2021 года, шантажировал этих людей и вымогал у них деньги.

Судебный процесс продолжится 16 ноября.