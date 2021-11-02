Массовое отравление в Ираке, почти 400 пострадавших

Почти 400 человек госпитализированы с пищевым отравлением, предположительно фалафелем, в провинции Майсан на востоке Ирака, состояние 17 человек оценивается как тяжелое сообщает Al Arabia.

Отмечается, что по факту массового отравления властями страны начато расследование. По решению суда задержан владелец ресторана и шестеро других подозреваемых.

Согласно данным телеканала, местные жители разгромили ресторан, где якобы подавали испорченное блюдо.