Мамед Эфендиев, отдел экономики 02:12

Нефть уверенно дорожает. Цена на марку Brent, на которую ориентируется и азербайджанское «черное золото», достигла своего семилетнего максимума и стала фундаментом для нефтяных котировок: при ограниченном предложении нефти, спрос на неё, вызванный постпандемийным восстановлением экономики, продолжает расти. Чему также активно способствует турбулентность рынка, связанная с дефицитом газа и угля в Китае, Индии и Европе, очнувшихся от иллюзий, связанных с переходом на обратимые источники энергии.

Словом, новый энергокризис создает новые геополитические проблемы, поляризуя и без того противоречивые позиции государств, добывающих нефть, и стран, потребляющих её. Как известно, президент США Джон Байден является одним из наиболее активных политических игроков, сражающихся с высокими ценами на нефть и горючее. С одной стороны, это правильная и, во многом, конструктивная позиция, она стимулирует цивилизацию на поиск и активное использование «зеленых» энергоресурсов. В то же время высокие цены на нефть — это ощутимый удар по электорату президента США, который болезненно переносит любое повышение цен на бензин. И Байдену в этом плане не просто убедить Россию, Саудовскую Аравию и другие нефтедобывающие страны в необходимости постоянно наращивать добычу нефти и газа, чтобы рядовым американцам было комфортнее жить, а самой мощной в мире американской экономике – динамично развиваться. При этом вопрос, как отразится форсирование добычи «черного золота» на благосостоянии рядовых граждан нефтедобывающих стран, президента Байдена, судя по всему, особо не волнует. США собрали самую мощную за последние годы коалицию, чтобы в преддверии очередной встречи стран ОПЕК+, которая должна пройти 4 ноября с участием Саудовской Аравии и России, оказать давление на 23 страны, входящие в картель, и вынудить их увеличить добычу нефти. Тот редкий случай, когда США поддерживают крупнейшие потребители нефти, включая Китай, Японию и Индию, также проводящие в эти дни активную дипломатическую кампанию за закрытыми дверями.

Впрочем, судя по заявлению российского вице-премьера Александра Новака, отметившего, что страны соглашения ОПЕК+ планируют обсудить план увеличения добычи всего на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывать на ощутимое понижение цен на нефть в обозримом будущем, скорее всего, не следует. Не факт, правда, что итоговое решение ОПЕК+ будет именно таким, однако Россия свою точку зрения уже высказала, а в нефтяном картеле к её мнению обычно прислушиваются. Учитывая, что в условиях превышения спроса над предложением и снижение инвестиций в развитие альтернативных источников энергии цены на нефть стремительно подбираются к отметке 100 долларов за баррель, в обозримом будущем тенденция к росту будет проявляться все более отчетливо. Во всяком случае, Bank of America уже прогнозирует к июню 2022 года удорожание нефти до 120 долларов за баррель. В то же время, Игорь Юшков, ведущий аналитик российского Фонда национальной энергобезопасности считает, что цена на нефть будет расти, но не так быстро, как прогнозируют некоторые эксперты. По его мнению, не факт, что в 2022 году мы увидим пугающие показатели типа 120 долларов за баррель. Такой рост может случиться чуть позже, а до тех пор цена будет держаться в районе 100 долларов за баррель. Тем не менее, считает эксперт, тенденции к росту налицо. И добавляет, что это стало прямым следствием политики США и Евросоюза, пытавшихся выдавить нефть и газ из мирового энергобаланса. В целом же, прогнозируя энергетическое будущее планеты, следует подчеркнуть наличие глобального консенсуса между производителями и потребителями традиционных видов энергии: никто не выступает против решения климатических проблем путем поэтапного перехода мировой экономики на обратимые источники и поэтапному отказу от углеводородов. Расхождение только во временных оценках.