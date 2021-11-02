Ульвия Худиева, собкор 02:35

Ситуация в «свадебном секторе» - одной из ведущих по количеству сотрудников и уплачиваемым налогам сфер услуг (по этим показателям его можно считать важнейшим сегментом азербайджанской экономики) в последние дни особо не радует. Если еще летом, после послабления в карантинных правилах и разрешения на проведение свадеб (правда, с определенными ограничениями) Дома торжеств в Баку буквально задыхались от наплыва клиентов, то к концу осени наблюдается резкая нехватка клиентов.

Напомним, что с июля этого года проводить свадьбы разрешалось при выполнении определенных условий – не больше 150 гостей, обязательное наличие паспортов COVID-19 с восемнадцатилетнего возраста, соблюдение дистанции между столами… Как только запреты были отменены, люди, месяцами ждавшие возможности провести свадьбу, ринулись в Дома торжеств. Наплыв был столь велик, что впервые за много лет нарушались традиции, и свадебные торжества проводились даже в священный месяц Мухаррам. Впрочем, «свадебный бум» продлился недолго: с началом осени число заказов резко упало, и владельцы Домов торжеств жалуются сегодня на отток клиентов, что особенно ощутимо, учитывая рост коммунальных расходов. В Домах торжеств haqqin.az сообщили, что, в сравнении с августом, заказы на организацию свадеб сократились примерно на 70-80 процентов. В основном, свадебные торжества заказывают на выходные дни, так что, проведение 7–8 свадеб в месяц с количеством гостей не больше 150 человек, становится для Домов торжеств крайне невыгодными. В то же время, даже несмотря на рост цен, в том числе, на продукты питания, владельцы залов не могут повысить цены на меню, чтобы не потерять оставшиеся заказы. Пожелавший остаться инкогнито сотрудник Дворца торжеств «Бади Сяба», расположенного на Тбилисском проспекте в Баку, сказал, что за полтора месяца было только три или четыре заказа. Хотя на торжество могут прийти не более 150 гостей, сегодня на свадьбу больше 90–120 человек никто не приглашает. Некоторые выходят замуж в соответствии с требованиями паспорта COVID-19, другие из-за высокого риска инфицирования заключают брак с минимальным количеством гостей. Хотя за одним столом могут сидеть до шести человек, за столами всегда остаются свободные места.

«В июле-августе заказов было очень много, свадьбы проходили даже по будним дням, а потому торжества на 150 гостей в тот период были относительно выгодными для нас, - рассказал сотрудник. - Но те, кто не мог сыграть свадьбу в Домах торжеств, организовывали их в кафе, ресторанах, а некоторые даже в палатках с наименьшим количеством гостей, и в результате у нас сократились заказы». В Домах торжеств подчеркнули, что количество гостей не существенно влияет на их расходы, поскольку выплаты за видеозапись мероприятия и коммунальные услуги от этого не меняются, сократить можно только количество официантов. «Объект нужно содержать, платить налоги, зарплату сотрудникам… В декабре и так бывает мало свадеб, и мы возлагали надежды на ноябрь, сократили меню до 35 манатов на человека, чтобы хоть как-то привлечь посетителей…» Во Дворце торжеств, что недалеко от станции метро «Нефтчиляр», рассказали, что арендовали Дом торжеств «Комфорт», переименовали его в «Арбат», организовали торжественное открытие, разместили рекламу, но ни одного заказа на организацию свадьбы так и не получили: «Мы предложили меню за 38 манатов, люди приходят, смотрят, вроде бы, все им нравится, и уходят. Так что, ни одной свадьбы пока не было. Многие жалуются на высокие цены, хотя при этом берут деньги взаймы и организовывают свадьбу в дорогих ресторанах. И такая ситуация наблюдается не только в нашей стране. Нам остается только ждать…»