Трудные времена: «Свадьбы в Азербайджане не будет!» наше поле зрения
Ситуация в «свадебном секторе» - одной из ведущих по количеству сотрудников и уплачиваемым налогам сфер услуг (по этим показателям его можно считать важнейшим сегментом азербайджанской экономики) в последние дни особо не радует. Если еще летом, после послабления в карантинных правилах и разрешения на проведение свадеб (правда, с определенными ограничениями) Дома торжеств в Баку буквально задыхались от наплыва клиентов, то к концу осени наблюдается резкая нехватка клиентов.
Напомним, что с июля этого года проводить свадьбы разрешалось при выполнении определенных условий – не больше 150 гостей, обязательное наличие паспортов COVID-19 с восемнадцатилетнего возраста, соблюдение дистанции между столами… Как только запреты были отменены, люди, месяцами ждавшие возможности провести свадьбу, ринулись в Дома торжеств. Наплыв был столь велик, что впервые за много лет нарушались традиции, и свадебные торжества проводились даже в священный месяц Мухаррам.
Впрочем, «свадебный бум» продлился недолго: с началом осени число заказов резко упало, и владельцы Домов торжеств жалуются сегодня на отток клиентов, что особенно ощутимо, учитывая рост коммунальных расходов.
В Домах торжеств haqqin.az сообщили, что, в сравнении с августом, заказы на организацию свадеб сократились примерно на 70-80 процентов. В основном, свадебные торжества заказывают на выходные дни, так что, проведение 7–8 свадеб в месяц с количеством гостей не больше 150 человек, становится для Домов торжеств крайне невыгодными. В то же время, даже несмотря на рост цен, в том числе, на продукты питания, владельцы залов не могут повысить цены на меню, чтобы не потерять оставшиеся заказы.
Пожелавший остаться инкогнито сотрудник Дворца торжеств «Бади Сяба», расположенного на Тбилисском проспекте в Баку, сказал, что за полтора месяца было только три или четыре заказа. Хотя на торжество могут прийти не более 150 гостей, сегодня на свадьбу больше 90–120 человек никто не приглашает. Некоторые выходят замуж в соответствии с требованиями паспорта COVID-19, другие из-за высокого риска инфицирования заключают брак с минимальным количеством гостей. Хотя за одним столом могут сидеть до шести человек, за столами всегда остаются свободные места.
«В июле-августе заказов было очень много, свадьбы проходили даже по будним дням, а потому торжества на 150 гостей в тот период были относительно выгодными для нас, - рассказал сотрудник. - Но те, кто не мог сыграть свадьбу в Домах торжеств, организовывали их в кафе, ресторанах, а некоторые даже в палатках с наименьшим количеством гостей, и в результате у нас сократились заказы».
В Домах торжеств подчеркнули, что количество гостей не существенно влияет на их расходы, поскольку выплаты за видеозапись мероприятия и коммунальные услуги от этого не меняются, сократить можно только количество официантов.
«Объект нужно содержать, платить налоги, зарплату сотрудникам… В декабре и так бывает мало свадеб, и мы возлагали надежды на ноябрь, сократили меню до 35 манатов на человека, чтобы хоть как-то привлечь посетителей…»
Во Дворце торжеств, что недалеко от станции метро «Нефтчиляр», рассказали, что арендовали Дом торжеств «Комфорт», переименовали его в «Арбат», организовали торжественное открытие, разместили рекламу, но ни одного заказа на организацию свадьбы так и не получили:
«Мы предложили меню за 38 манатов, люди приходят, смотрят, вроде бы, все им нравится, и уходят. Так что, ни одной свадьбы пока не было. Многие жалуются на высокие цены, хотя при этом берут деньги взаймы и организовывают свадьбу в дорогих ресторанах. И такая ситуация наблюдается не только в нашей стране. Нам остается только ждать…»
В Доме торжеств «Хазине Паласе», расположенном в Хырдалане, заявили, что в августе буквально каждый день были заказы на организацию свадеб, а сейчас радуемся, когда есть торжества хотя бы на субботу и воскресенье:
«Меню стоит 45 манатов, мы не можем повышать цены из-за материального положения большинства людей. В зале на 400–600 человек принимаем заказ на 100–120 гостей. Мы понимаем, что пандемия, что надо выполнять все условия, но войдите и в наше положение…»
Во Дворце «Гилавар» на улице А. Демирчизаде в Баку сообщили, что у них и в октябре было мало заказов:
«Открываемся утром и ждем до вечера, может, кто-нибудь придет и закажет свадьбу на ноябрь-декабрь. Но клиентов по-прежнему нет. Меню варьируем в пределах 50-70 манатов. Тарифы на электроэнергию, газ, воду, продукты питания выросли, тем не менее, поднять цены мы не можем, клиентов и так нет…».
На уменьшение количества заказов жалуются и во Дворце торжеств «Абу Арена». По словам сотрудников, количество заказов резко сократилось, всего один-два в ноябре:
«Все знают общую картину: как мы мучились в период карантина, так мучаемся и сейчас!..»
Во Дворце «Plutoт Hall» также сообщили, что на ноябрь-декабрь месяцы заказов не поступало, количество свадеб сократилось:
«Стоимость меню - 45 манатов. Сейчас уже ноябрь, но у нас все еще нет заказов, ждем, посмотрим, что будет».
Ответивший на наш телефонный звонок сотрудник Дома торжеств «Ай ишигы» заявил, что, если ситуация не изменится, а количество свадеб, соответственно, сократится еще больше, то значительное число Домов торжеств будут вынуждены закрыться.
Так что, вскоре армию безработных ждет пополнение…