Глобальное потепление: и у Азербайджана время на исходе наше поле зрения
В шотландском Глазго открылась самая крупная с начала пандемии COVID-19 международная конференция ООН по проблемам изменения климата. В течение двух недель 25 тысяч делегатов из 130 стран будут дискутировать и предлагать планы, связанные со спасением планеты от угрозы глобального потепление.
С момента Парижского соглашения, подписанного странами-участницами в 2015 году, программа форума в Глазго практически та же: на повестке дня снижение выбросов парниковых газов, увеличение производства возобновляемой энергии и выделение средств бедным странам на борьбу с изменениями климата.
По мнению экспертов ООН, последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений за климатическими изменениями. Тем не менее, надежд на то, что в Глазго будут приняты эпохальные решения, никто не питает. Что, собственно, и подтвердило отсутствие на форуме представителей России, Китая и Индии – трех стран, в наибольшей степени загрязняющих атмосферу и не поддерживающих идею сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа.
В тренде борьбы с глобальным изменением климата Азербайджан занимает довольно прогрессивную позицию: строит или планирует строительство электростанций, использующих возобновляемые источники энергии, считает приоритетными сооружение гибридных электростанций на энергии ветра и солнца, а также борьбу с парниковым эффектом, воюет с частными предприятиями, осуществляющими вредоносные выбросы в атмосферу…
В то же время внимание общественности к этим проблемам все еще трудно назвать пристальным. Не исключено, что у нашего общества в целом еще не сформировалось понимание того, какими бедами чревато глобальное потепление, когда, к примеру, загрязнение воздуха промзонами Шанхая, Чикаго или Калуги пагубно влияет на урожайность хлопка в аранской зоне Азербайджана.
Как сообщила haqqin.az руководитель национальной гидрометслужбы Минэкологии, участница форума в Глазго Умайра Тагиева, по всей планете значительно увеличилось количество случаев наводнений и засухи, аномальной жары или холода в районах, где раньше они не наблюдались…
Учитывая, что в результате потепления усиливается глобальный круговорот воды, засушливые периоды становятся более выраженными, в то же время, в некоторых местах месячная норма осадков выпадает за один день. Стихийные бедствия, вызванные изменением климата, только за последние десять лет унесли жизни 410 000 тысяч человек и привели к огромным разрушениям и экономическим потерям. Беспрецедентные и все менее предсказуемые экстремальные природные явления создают чрезвычайную ситуацию, и ни одна страна в мире, независимо от уровня ее экономического развития, от них не застрахована.
Тагиева отметила, что на конференции в Глазго делегация Азербайджана официально заявила о решении до 2050 года снизить на 40 процентов выбросы в атмосферу. Кроме того, было сообщено, что освобожденные в ходе 44-дневной войны территории республики будут полностью освобождены от выбросов в атмосферу CO2 за счет строительства «умных» городов и сел, создания в сельском хозяйстве «зеленой» энергетики, восстановления лесов, уничтоженных агрессором, и т.д.
Другой участник форума, координатор по энергетике Bankwatch Иоанна Чуита отметила в интервью haqqin.az, что давление общественности в какой-то мере подталкивает государства к принятию действенных мер по ограничению выбросов в атмосферу.
«Но принятие конкретных шагов зависит от того, до какой степени осознают проблему страны, непосредственно загрязняющие атмосферу, - отметила Чуита. - Возможно, повышение цен на топливо, и вызванный этим энергетический кризис в Европе подтолкнут спрос на возобновляемые источники энергии. Хотя ожидать мировое прекращение выбросов в атмосферу до 2050 года вряд ли стоит…».
По мнению Иоанны Чуиты, небольшие страны, чье влияние на изменение глобального климата минимально, становятся своеобразными заложниками крупных государств, добывающих ископаемое топливо. К последним относится и Азербайджан, являющийся крупным экспортером нефти и газа. Вкладом нашей страны в борьбу с глобальным потеплением могло бы стать сокращение добычи газа, в связи с чем эксперт рекомендует установить высокие налоги для крупных предприятий, работающих на традиционных видах топлива, а также считает необходимым интенсивное восстановление лесов, сокращение числа электростанций, работающих на ископаемом топливе, и развитие «зеленой» энергетики.
Отметим, что в понимании масштабов проблемы, следует также определить, какой конкретный ущерб глобальное потепление наносит экономике Азербайджана.
Вахид Магеррамли, известный эксперт в сфере сельского хозяйства, сказал haqqin.az, что «парниковый эффект» наносит колоссальный ущерб национальному аграрному сектору и предупредил: если уже сейчас не предпринять превентивные меры, время будет безвозвратно потеряно. Если еще 14–15 лет назад Азербайджан импортировал 700 тысяч тонн пшеницы, то сейчас мы закупаем более полтора миллиона тонн в год. И это только пшеница, а ведь есть еще импорт других зерновых. Сильно упала урожайность хлопка, производство картофеля в Кедабеке, Товузе, Шамкире и других районах. Еще 20 лет назад в этих регионах вполне хватало осадков, и фермеры не жаловались на дефицит воды. Но сейчас картина резко изменилась.
По словам Вахида Магеррамли, он принимал участие в проекте ОБСЕ, связанным с исследованием влияния глобального потепления на сельское хозяйство в Гянджа-Газахской зоне. По их итогам, самая большая проблема сельского хозяйства – это острый дефицит воды, вызванный глобальным климатическим потеплением. Повышение температуры воздуха в среднем на один градус резко повышает потребность сельхозкультур в дополнительном орошении. Лет 20-30 назад, зимой в горах наблюдались обильные снегопады, формировались горные ледники, которые до конца лета таяли, пополняя уровень воды в реках и удовлетворяя потребности аграрного сектора. В связи с глобальным потеплением сейчас в горах снега мало, и он быстро тает. Воды, образующейся при таянии, хватает для поливов только до начала июля, после чего у фермеров начинаются серьёзные проблемы, страдает урожай…
Параллельно глобальное потепление привело к учащению в некоторых районах интенсивных дождей. В советское время регионы располагали резервуарами, в которых скапливалась дождевая вода для орошения в засушливые годы. Но после распада СССР их переделали в другие объекты. Несмотря на многочисленные обращения специалистов к правительству, система резервуаров для дождевой воды так и не была восстановлена.
По словам Магеррамли, полностью предотвратить ущерб сельскому хозяйству от парникового эффекта уже не удастся. Но можно значительно снизить риски. Он считает, что пора отказаться от системы оросительных каналов, где теряется много воды, и создать безопасную и экономичную трубопроводную систему для подачи воды фермерам. Также необходимо больше использовать современный метод капельного орошения, который обеспечивает значительную экономию воды.
Эксперт считает, что пока все еще сохраняются возможности снизить потери в сельском хозяйстве и, одновременно, увеличить производство.
«Я абсолютно уверен и это подтверждают результаты исследований: для реализации мер по полному обеспечению азербайджанского сельского хозяйства водой нужны инвестиции в объеме не больше трех миллиардов долларов, - утверждает Вахид Магеррамли. – Сравните эту сумму со 100 миллиардами долларов, вложенными в развитие регионов, и станет понятно, что время спасти наше сельское хозяйство и вернуть ему былые славу и урожайность еще есть. Но оно на исходе…».