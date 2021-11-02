Джейхун Наджафов, собкор 08:39

В шотландском Глазго открылась самая крупная с начала пандемии COVID-19 международная конференция ООН по проблемам изменения климата. В течение двух недель 25 тысяч делегатов из 130 стран будут дискутировать и предлагать планы, связанные со спасением планеты от угрозы глобального потепление. С момента Парижского соглашения, подписанного странами-участницами в 2015 году, программа форума в Глазго практически та же: на повестке дня снижение выбросов парниковых газов, увеличение производства возобновляемой энергии и выделение средств бедным странам на борьбу с изменениями климата.

По мнению экспертов ООН, последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений за климатическими изменениями. Тем не менее, надежд на то, что в Глазго будут приняты эпохальные решения, никто не питает. Что, собственно, и подтвердило отсутствие на форуме представителей России, Китая и Индии – трех стран, в наибольшей степени загрязняющих атмосферу и не поддерживающих идею сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа. В тренде борьбы с глобальным изменением климата Азербайджан занимает довольно прогрессивную позицию: строит или планирует строительство электростанций, использующих возобновляемые источники энергии, считает приоритетными сооружение гибридных электростанций на энергии ветра и солнца, а также борьбу с парниковым эффектом, воюет с частными предприятиями, осуществляющими вредоносные выбросы в атмосферу… В то же время внимание общественности к этим проблемам все еще трудно назвать пристальным. Не исключено, что у нашего общества в целом еще не сформировалось понимание того, какими бедами чревато глобальное потепление, когда, к примеру, загрязнение воздуха промзонами Шанхая, Чикаго или Калуги пагубно влияет на урожайность хлопка в аранской зоне Азербайджана. Как сообщила haqqin.az руководитель национальной гидрометслужбы Минэкологии, участница форума в Глазго Умайра Тагиева, по всей планете значительно увеличилось количество случаев наводнений и засухи, аномальной жары или холода в районах, где раньше они не наблюдались…

Учитывая, что в результате потепления усиливается глобальный круговорот воды, засушливые периоды становятся более выраженными, в то же время, в некоторых местах месячная норма осадков выпадает за один день. Стихийные бедствия, вызванные изменением климата, только за последние десять лет унесли жизни 410 000 тысяч человек и привели к огромным разрушениям и экономическим потерям. Беспрецедентные и все менее предсказуемые экстремальные природные явления создают чрезвычайную ситуацию, и ни одна страна в мире, независимо от уровня ее экономического развития, от них не застрахована. Тагиева отметила, что на конференции в Глазго делегация Азербайджана официально заявила о решении до 2050 года снизить на 40 процентов выбросы в атмосферу. Кроме того, было сообщено, что освобожденные в ходе 44-дневной войны территории республики будут полностью освобождены от выбросов в атмосферу CO2 за счет строительства «умных» городов и сел, создания в сельском хозяйстве «зеленой» энергетики, восстановления лесов, уничтоженных агрессором, и т.д. Другой участник форума, координатор по энергетике Bankwatch Иоанна Чуита отметила в интервью haqqin.az, что давление общественности в какой-то мере подталкивает государства к принятию действенных мер по ограничению выбросов в атмосферу.

«Но принятие конкретных шагов зависит от того, до какой степени осознают проблему страны, непосредственно загрязняющие атмосферу, - отметила Чуита. - Возможно, повышение цен на топливо, и вызванный этим энергетический кризис в Европе подтолкнут спрос на возобновляемые источники энергии. Хотя ожидать мировое прекращение выбросов в атмосферу до 2050 года вряд ли стоит…». По мнению Иоанны Чуиты, небольшие страны, чье влияние на изменение глобального климата минимально, становятся своеобразными заложниками крупных государств, добывающих ископаемое топливо. К последним относится и Азербайджан, являющийся крупным экспортером нефти и газа. Вкладом нашей страны в борьбу с глобальным потеплением могло бы стать сокращение добычи газа, в связи с чем эксперт рекомендует установить высокие налоги для крупных предприятий, работающих на традиционных видах топлива, а также считает необходимым интенсивное восстановление лесов, сокращение числа электростанций, работающих на ископаемом топливе, и развитие «зеленой» энергетики. Отметим, что в понимании масштабов проблемы, следует также определить, какой конкретный ущерб глобальное потепление наносит экономике Азербайджана. Вахид Магеррамли, известный эксперт в сфере сельского хозяйства, сказал haqqin.az, что «парниковый эффект» наносит колоссальный ущерб национальному аграрному сектору и предупредил: если уже сейчас не предпринять превентивные меры, время будет безвозвратно потеряно. Если еще 14–15 лет назад Азербайджан импортировал 700 тысяч тонн пшеницы, то сейчас мы закупаем более полтора миллиона тонн в год. И это только пшеница, а ведь есть еще импорт других зерновых. Сильно упала урожайность хлопка, производство картофеля в Кедабеке, Товузе, Шамкире и других районах. Еще 20 лет назад в этих регионах вполне хватало осадков, и фермеры не жаловались на дефицит воды. Но сейчас картина резко изменилась.