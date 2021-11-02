Азербайджан вновь возвращается к сукук? наши заметки
Восстановление освобожденных от оккупации территорий требует огромных капиталовложений. На эти цели в этом году уже выделено 1,3 миллиарда манатов, в следующем году этот объем возрастет еще на миллиард. Власти идут на непопулярные, но необходимые шаги, следствием которых становится рост внешних долгов, тарифов на коммунальные услуги, трансфертов в бюджет из Нефтяного фонда, изменение размеров госпошлин… Трудно припомнить, когда в последний раз Минфин выпускал такое количество государственных облигаций, как в нынешнем году. Но другого выхода нет, правительство ищет новые источники инвестиций…
Именно этой цели и была посвящена недавняя веб-конференция, в ходе которой обсуждалась потенциальная роль сукук в финансировании инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства в Азербайджане. Мероприятие было организовано в рамках партнерства Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Исламской корпорации по развитию частного сектора, бизнес-форума Группы Исламского банка развития и Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.
Сукук, как возможность получить доход без запрещенного религией ростовщичества, широко распространен в исламских странах. Это своего рода исламский эквивалент облигаций, инвестиционных ценных бумаг, являющийся способом привлечения финансирования для определенных проектов. В отличие от стандартных облигаций с фиксированной прибылью, доход от сукук зависит от особенностей финансируемого проекта и нередко превышает доходность обычных ценных бумаг.
До 2015 года в Азербайджане серьезно обсуждался вопрос внедрения исламского банкинга, в том числе, и сукука. Однако кризис и девальвация маната сделали эту тему неактуальной, после чего соответствующая структура в составе Межбанка была расформирована, а специалисты были вынуждены заняться поиском другой работы.
И вот сегодня, похоже, вновь вспомнили, что исламская финансовая индустрия обладает значительным потенциалом развития, что её глобальные финансовые активы составляют фантастическую сумму в 2.88 триллиона долларов, а темпы роста по прогнозам на 2024 год составляют 3,69 триллиона долларов.
В ходе обсуждения ситуации на мировом рынке сукук, участники веб-семинара, в частности, говорили о возможностях его применения в Азербайджане. Так, исполнительный директор Центра Вюсал Гасымлы отметил, что сукук имеет все шансы стать ведущим механизмом по развитию инфраструктуры. По его мнению, Азербайджан сегодня располагает благоприятной экономической и финансовой инфраструктурой для применения сукук в качестве альтернативного механизма финансирования.
Вспомним, как в середине сентября ЗАО AzerGold подписало в Ташкенте Меморандум о взаимопонимании с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), входящей в группу Исламского банка развития. Уже тогда была указана главная цель подписания этого документа - установление взаимного сотрудничества, изучение возможностей выпуска сукук для удовлетворения растущего спроса ЗАО по финансированию проектов, часть которых – и это самое важное! - расположена на освобожденных территориях. В рамках совместного меморандума стороны определят существующие возможности сотрудничества в реализации инфраструктурных проектов в Азербайджане, а также другие потенциальные направления сотрудничества, связанные с деятельностью ЗАО AzerGold.
Аналогичный меморандум был также подписан между корпорацией и Азербайджанским инвестиционным холдингом. Отныне и госкомпании, входящие в состав холдинга, могут выпускать в обращение сукук. Учитывая, что в стране сегодня наблюдается рост интереса к облигациям крупных азербайджанских компаний, ожидается, что интерес к сукуку, выпущенному этими компаниями, будет достаточно активным. И не только потому, что некоторые граждане придерживаются религиозных ограничений, а из-за высокой перспективности исламских облигаций.
Кроме того, для Азербайджана сукук выглядит более чем привлекательно. Как считает эксперт Эльданиз Амиров, рынок сукук развивается высокими темпами, а в обращении циркулируют порядка 500 миллиардов долларов. Есть и еще один важный нюанс: по прогнозу Moody’s в этом году будет выпущено исламских ценных бумаг на сумму около 190–200 миллиардов долларов, что несколько ниже прошлогоднего показателя, составлявшего 205 миллиардов. Эмиссия сукук действительно снижается, но только потому, что высокие цены на нефть уменьшили необходимость финансировать проекты в странах Персидского залива. А это значит, что настал удобный момент для привлечения в Азербайджан инвестиций из стран Персидского залива, активно использующих именно этот вид исламских облигаций.
В результате Азербайджан сумеет одновременно и диверсифицировать источники инвестиций, и значительно увеличить их объем. Кроме того, по мнению Амирова, выпуск сукук даст толчок к развитию инфраструктурных проектов и приведет к оживлению рынка ценных бумаг, который, к сожалению, все еще остается слабым звеном азербайджанского финансового рынка страны.