Восстановление освобожденных от оккупации территорий требует огромных капиталовложений. На эти цели в этом году уже выделено 1,3 миллиарда манатов, в следующем году этот объем возрастет еще на миллиард. Власти идут на непопулярные, но необходимые шаги, следствием которых становится рост внешних долгов, тарифов на коммунальные услуги, трансфертов в бюджет из Нефтяного фонда, изменение размеров госпошлин… Трудно припомнить, когда в последний раз Минфин выпускал такое количество государственных облигаций, как в нынешнем году. Но другого выхода нет, правительство ищет новые источники инвестиций…

Именно этой цели и была посвящена недавняя веб-конференция, в ходе которой обсуждалась потенциальная роль сукук в финансировании инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства в Азербайджане. Мероприятие было организовано в рамках партнерства Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Исламской корпорации по развитию частного сектора, бизнес-форума Группы Исламского банка развития и Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Сукук, как возможность получить доход без запрещенного религией ростовщичества, широко распространен в исламских странах. Это своего рода исламский эквивалент облигаций, инвестиционных ценных бумаг, являющийся способом привлечения финансирования для определенных проектов. В отличие от стандартных облигаций с фиксированной прибылью, доход от сукук зависит от особенностей финансируемого проекта и нередко превышает доходность обычных ценных бумаг.

До 2015 года в Азербайджане серьезно обсуждался вопрос внедрения исламского банкинга, в том числе, и сукука. Однако кризис и девальвация маната сделали эту тему неактуальной, после чего соответствующая структура в составе Межбанка была расформирована, а специалисты были вынуждены заняться поиском другой работы.

И вот сегодня, похоже, вновь вспомнили, что исламская финансовая индустрия обладает значительным потенциалом развития, что её глобальные финансовые активы составляют фантастическую сумму в 2.88 триллиона долларов, а темпы роста по прогнозам на 2024 год составляют 3,69 триллиона долларов.

В ходе обсуждения ситуации на мировом рынке сукук, участники веб-семинара, в частности, говорили о возможностях его применения в Азербайджане. Так, исполнительный директор Центра Вюсал Гасымлы отметил, что сукук имеет все шансы стать ведущим механизмом по развитию инфраструктуры. По его мнению, Азербайджан сегодня располагает благоприятной экономической и финансовой инфраструктурой для применения сукук в качестве альтернативного механизма финансирования.