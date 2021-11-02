Роспотребнадзор приостанавливает ввоз в Россию турецких лимонов, в которых обнаружены пестициды. Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в пищевой продукции "Лимоны свежие" (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения - Турция, нарушений обязательных требований законодательства (обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень)", - говорится в сообщении.

Импорт цитрусовых приостанавливается с 3 ноября во избежание отравления среди населения РФ. Пресс-служба ведомства также подчеркивает, что указанная продукция подлежит изъятию из оборота.

Напомним, ранее Роспотребнадзор объявил о приостановке с 29 октября ввоз турецких мандаринов из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос.