В Китае новый всплеск распространения коронавируса

93 новых случая заражений COVID-19 выявлено за минувший вторник внутри Китая. Из них 35 случаев зафиксировано в городе Хэйхэ на северо-востоке страны, передает Дойче велле.

Согласно сообщению, в понедельник, в Китае было зарегистрировано 54 инфицированных, в воскресенье минувшей недели - 59, в субботу - 48. Госкомитет по делам здравоохранения и планового деторождения обнародовал эти данные 3 ноября.

Начало новой волны "внутренних" заражений пришлось на 17 октября. С того дня в 17 провинциях и районах Китая выявлено 500 случаев заражений.

Невзирая на принятые китайскими властями жесткие ограничительные меры, география новых случаев инфицирования расширяется. В китайских СМИ такая тенденция расценивается как "тревожная". В связи с этим власти рекомендуют жителям Пекина отказываться от поездок за пределы города, откладывать свадьбы, упрощать организацию похорон, сокращать массовые мероприятия. Чтобы сдержать миграцию населения, в пекинских аэропортах отменено свыше половины запланированных рейсов.