Убит командующий силами талибов

В результате атаки на военный госпиталь в Афганистане погиб один из командующих силами талибов в Кабуле, передает РИА Новости.

"Хамдулла, командующий кабульским корпусом, был убит в ходе атаки ИГ", - сообщил источник.

Отмечается, что сами талибы отрицают гибель командующего Хамдуллы Мохлиса.

Ранее сообщалось, что группа террористов проникла в здание госпиталя в афганской столице, у которого произошли взрывы, после чего начались столкновения с талибами. В результате атаки погибли 23 человека, пострадали 50. Ответственность за атаку на госпиталь в Кабуле взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

По данным агентства Франс Пресс, Мохлис стал самым высокопоставленным из числа талибов, убитых с момента захвата движением власти в Афганистане в августе.