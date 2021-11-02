Бывший полицейский победил Сливу и стал мэром Нью-Йорка

Кандидат от Демократической партии Эрик Адамс, бывший капитан департамента полиции, победил на выборах на пост мэра Нью-Йорка, сообщает Gazeta.ru.

Примечательно, что Адамс станет вторым темнокожим мэром города. Основными девизами кампании кандидата стали повышение общественной безопасности, сокращение бюджета полиции Нью-Йорка и передача некоторых рабочих мест гражданским лицам.

«Теперь официально - наша кампания была успешной: мы выиграли выборы на пост мэра Нью-Йорка! Это моя мечта, и я очень горжусь тем, что представляю город в качестве вашего избранного мэра», - написал Адамс в своем Twitter.

Его основным соперником от Республиканской партии был Кертис Слива - основатель международной организации Guardian Angels, которая выступает в роли дружинников, патрулирующих улицы и борющихся с преступностью.