Маск слезам не верит наш комментарий
Дэвид Бизли, директор Всемирной продовольственной программы ООН, получившей в 2020 году Нобелевскую премию, призвал Илона Маска пожертвовать 6 миллиардов долларов на борьбу с голодом. Миллиардер ответил, что продаст акции Tesla, если организация представит конкретный отчет, как она собирается потратить деньги.
Шесть миллиардов долларов для Илона Маска – семечки. По данным Forbes Real-Time, вечером 1 ноября состояние богатейшего человека планеты составляет $305,7 миллиарда. Всего за один день капитал основателя Tesla вырос на 13,1 миллиарда долларов – не у всякой страны такой бюджет.
И Маск готов щедро пожертвовать на борьбу с голодом при условии, что будет понимать, на какие цели пойдут его деньги. На наших глазах разворачивается ситуация, когда миллиардер отказывается верить международной организации на слово и требует конкретных обоснований того, куда пойдут его пожертвования.
По сравнению с другими миллиардерами, такими как Билл Гейтс и Уоррен Баффет, Маск в филантропии – неофит. А потому смог публично озвучить то, о чем политкорректно молчали другие: доверие к гуманитарным международным организациям серьезно подорвано. Слишком уж много денег расходуют на содержание своих структур и слишком уж часто занимаются политикой вместо благотворительности.
Движение за экологию давно уже выродилось в структуру, выполняющую заказы одних крупных корпораций против других, прикрываясь лозунгами за «чистоту окружающей среды». Таже всемирная продовольственная программа ООН не без греха. И гуманитарные кризисы в ряде «недемократических государств» игнорировала, и с помощью откровенно запаздывала, не обращая внимания на экспертные оценки и прогнозы. Про ЮНЕСКО уже и говорить не приходится – откровенная предвзятость и ангажированность ее структур в отношении Азербайджана неоднократно разоблачалась в самых разных источниках.
Своим заявлением Илон Маск обратил внимание на то, что международные гуманитарные организации с достижением определенного «возраста» начали перерождаться в бюрократические структуры со всеми вытекающими отсюда «прелестям». А их руководство из энтузиастов, движимых светлыми и высокими целями – в чиновников, оторванных от проблем, которые они вроде как должны решать.
Наверное, процесс старения и обюрокрачивания таких структур – вещь неизбежная. Но времена меняются. Как меняются и филантропы, и средства, которые они готовы выделять на благотворительность. Те же Билл Гейтс и Уоррен Баффет пожертвовали «десятки миллиардов» наличными и акциями и запустили инициативу Giving Pledge («Клятва дарения»), в рамках которой они призывают бизнесменов отдать на благотворительность половину своего состояния. Присоединился к ней и Илон Маск.
Суммы в перспективе совершенно фантастические, которые могли бы излечить не один десяток «язв», которые человечество само себе расчесало. Но как сделать это с максимальной эффективностью, не распылить деньги по мелочам, дать людям «не рыбу, а удочку», которой они смогут, в частности, прокормиться – никто не знает. Устарели ведь не только международные организации – устарели и подходы к гуманитарной помощи. Раздавать с грузовиков муку и масло и делать это из года в год – по нынешним временам не самая лучшая идея. И не самая эффективная, хотя иногда только так и нужно.
Сам, возможно, того не осознавая, Илон Маск поднял крайне важный вопрос о соответствии традиционных международных гуманитарных организаций современным требованиям. И искать ответ на него нужно уже сейчас. В противном случае они будут продолжать деградировать, пока не рухнут вконец, унося в неизвестность выделенные им деньги.