Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:23

Дэвид Бизли, директор Всемирной продовольственной программы ООН, получившей в 2020 году Нобелевскую премию, призвал Илона Маска пожертвовать 6 миллиардов долларов на борьбу с голодом. Миллиардер ответил, что продаст акции Tesla, если организация представит конкретный отчет, как она собирается потратить деньги. Шесть миллиардов долларов для Илона Маска – семечки. По данным Forbes Real-Time, вечером 1 ноября состояние богатейшего человека планеты составляет $305,7 миллиарда. Всего за один день капитал основателя Tesla вырос на 13,1 миллиарда долларов – не у всякой страны такой бюджет.

И Маск готов щедро пожертвовать на борьбу с голодом при условии, что будет понимать, на какие цели пойдут его деньги. На наших глазах разворачивается ситуация, когда миллиардер отказывается верить международной организации на слово и требует конкретных обоснований того, куда пойдут его пожертвования. По сравнению с другими миллиардерами, такими как Билл Гейтс и Уоррен Баффет, Маск в филантропии – неофит. А потому смог публично озвучить то, о чем политкорректно молчали другие: доверие к гуманитарным международным организациям серьезно подорвано. Слишком уж много денег расходуют на содержание своих структур и слишком уж часто занимаются политикой вместо благотворительности. Движение за экологию давно уже выродилось в структуру, выполняющую заказы одних крупных корпораций против других, прикрываясь лозунгами за «чистоту окружающей среды». Таже всемирная продовольственная программа ООН не без греха. И гуманитарные кризисы в ряде «недемократических государств» игнорировала, и с помощью откровенно запаздывала, не обращая внимания на экспертные оценки и прогнозы. Про ЮНЕСКО уже и говорить не приходится – откровенная предвзятость и ангажированность ее структур в отношении Азербайджана неоднократно разоблачалась в самых разных источниках. Своим заявлением Илон Маск обратил внимание на то, что международные гуманитарные организации с достижением определенного «возраста» начали перерождаться в бюрократические структуры со всеми вытекающими отсюда «прелестям». А их руководство из энтузиастов, движимых светлыми и высокими целями – в чиновников, оторванных от проблем, которые они вроде как должны решать.