Джаббарова экстрадировали из Украины в Азербайджан

Объявленный в международный розыск Сеймур Джаббаров экстрадирован из Украины в Азербайджан.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в соответствии с требованиями национального законодательства и международных договоров, в том числе Минской конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», в рамках двусторонних отношений с Генпрокуратурой Украины Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики сделала запрос об экстрадиции лица, совершившего преступление на территории Азербайджана, для привлечения его к уголовной ответственности.

Уголовное дело находится в исполнениии Гянджинского суда. Джаббаров Сеймур Ибрагим оглу обвиняется в растрате вверенного ему чужого имущества с использованием своего служебного положения, чем причинил значительный материальный ущерб.

В связи с чем С.Джаббаров был объявлен в международный розыск.

Он был экстрадирован из Украины в Азербайджан 02.11.2021 года в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.