Итальянские СМИ: «Если и есть победитель, то это Реджеп Тайип Эрдоган»

Итальянская пресса назвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "победителем" саммита лидеров Большой двадцатки (G20), передает Anadolu.

Так, одна из самых популярных газет Италии Corriere della Sera отмечает, что президент Турции вошел в число самых востребованных участников саммита. В ходе саммита многие лидеры стремились провести переговоры с главой турецкого государства.

А газета La Verita пишет, что если и есть победитель нынешнего G20, то, скорее всего, это Реджеп Тайип Эрдоган: "На саммите глава турецкого государства воспользовался тремя факторами: политической слабостью президента США Джо Байдена как на международном уровне, так и у себя в стране. Также у Эрдогана было пространство для маневра благодаря тому, что ось Китай-Россия не была представлена на этом саммите, и в-третьих, он обозначил свою центральную роль в некоторых критических моментах".