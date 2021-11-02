Вся продукция в Kontakt без комиссии и на 24 месяца без процентов

Одна из крупнейших розничных сетей – Kontakt – в честь Дня Победы делает особые предложения. Торопитесь! Только с 5 до 10 ноября вся продукция будет без комиссии, первоначального взноса и до 24 месяцев без процентов. 

То есть, смартфоны можно приобрести в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, бытовую технику и текстиль на 18 месяцев, а мебель на 24 месяца без процентов, первого взноса, а самое главное -  без комиссии.

Например,

Также в указанные дни будут действовать скидки до 50% при наличной оплате.

  • Пылесос Gorenje с тремя насадками и мощностью 1600 Вт можно приобрести за 99,99 AZN вместо 139,99; 

  • Умный браслет Xiaomi Mi band 4C - за 29.99 AZN вместо 59.99;

  • Встроенная духовка Hoffmann с вместимостью 70 л – за 249,99 AZN вместо 399,99;

  • Трехместный диван Elegant – за 369,99 AZN вместо 739,99.

Также цену со скидкой можно разделить на 3 равных платежа или с помощью такситных карт на 24 месяца.

Приходите в магазины Kontakt Home или переходите на сайт kontakt.az с 5 по 10 ноября, чтобы не упустить эту возможность. 

Отметим, если вы найдете более выгодное предложение в других официальных сетях, Kontakt вернет 120% от разницы!

Kontakt поздравляет азербайджанский народ с Днем Победы!