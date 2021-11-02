Вся продукция в Kontakt без комиссии и на 24 месяца без процентов

Одна из крупнейших розничных сетей – Kontakt – в честь Дня Победы делает особые предложения. Торопитесь! Только с 5 до 10 ноября вся продукция будет без комиссии, первоначального взноса и до 24 месяцев без процентов.

То есть, смартфоны можно приобрести в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, бытовую технику и текстиль на 18 месяцев, а мебель на 24 месяца без процентов, первого взноса, а самое главное - без комиссии.