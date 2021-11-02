Вся продукция в Kontakt без комиссии и на 24 месяца без процентов
Одна из крупнейших розничных сетей – Kontakt – в честь Дня Победы делает особые предложения. Торопитесь! Только с 5 до 10 ноября вся продукция будет без комиссии, первоначального взноса и до 24 месяцев без процентов.
То есть, смартфоны можно приобрести в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, бытовую технику и текстиль на 18 месяцев, а мебель на 24 месяца без процентов, первого взноса, а самое главное - без комиссии.
Например,
-
Смартфон Samsung Galaxy A12 со встроенной памятью в 32 GB будет в месяц за 27,5 AZN;
-
Телевизор Toshiba с экраном в 81 см - 33,34 AZN;
-
Холодильник Samsung No Frost с инверторным компрессором - 66,7 AZN.
Также в указанные дни будут действовать скидки до 50% при наличной оплате.
-
Пылесос Gorenje с тремя насадками и мощностью 1600 Вт можно приобрести за 99,99 AZN вместо 139,99;
-
Умный браслет Xiaomi Mi band 4C - за 29.99 AZN вместо 59.99;
-
Встроенная духовка Hoffmann с вместимостью 70 л – за 249,99 AZN вместо 399,99;
-
Трехместный диван Elegant – за 369,99 AZN вместо 739,99.
Также цену со скидкой можно разделить на 3 равных платежа или с помощью такситных карт на 24 месяца.
Приходите в магазины Kontakt Home или переходите на сайт kontakt.az с 5 по 10 ноября, чтобы не упустить эту возможность.
Отметим, если вы найдете более выгодное предложение в других официальных сетях, Kontakt вернет 120% от разницы!
Kontakt поздравляет азербайджанский народ с Днем Победы!