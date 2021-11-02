В Украине призвали быть готовыми к военному положению

Бывший заместитель главы Генштаба вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко заявил, что стране надо готовиться к введению военного положения. Об этом он сказал в интервью агентству “Главред”.

По словам Романенко, с весны 2021 года на некоторых участках украинско-российской границы началось усиление, в связи с чем официальному Киеву нужно опасаться «действий широкомасштабного характера» или средней интенсивности.

«Новое сосредоточение на границе небезопасно, и Украине при необходимости нужно быть готовой к объявлению военного положения», - сказал он.

Отметим, что в понедельник, 1 ноября, в журнале Politico были опубликованы спутниковые снимки, на которых было видно наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии России недалеко от границы с Украиной.