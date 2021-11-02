Армянские депутаты пожаловались на жизнь: не выплачивают премии

«Депутаты парламента Армении фактически не получают премии (30% от зарплаты) с февраля 2020 года».

Об этом заявил в парламенте Армении депутат от фракции "Гражданский договор" Геворг Папоян на обсуждениях проекта госбюджета на 2022 год, отвечая на вопрос своего коллеги от оппозиционного блока “Айастан” Агвана Варданяна, передает Sputnik Армения.

«Для сотрудников аппарата парламента предусмотрены премии в размере 30% от их общего зарплатного фонда: водители, эксперты в комиссиях, помощники депутатов, технический персонал будут их получать, но депутаты по-прежнему не будут», - добавил Папоян.