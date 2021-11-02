Скандал с подлодками продолжается: Франция обвинила Австралию в преднамеренном обмане
Французский посол в Канберре Жан-Пьер Тебо обвинил австралийское правительство в преднамеренном расторжении контракта, пишет Guardian.
"Австралия заранее задумала обмануть Францию со сделкой по подводным лодкам и не расторгала ее, лишь чтобы дождаться подтверждения от США и Великобритании", - отметил Тебо.
По его словам, Австралия "повернулась спиной" к долгой истории сотрудничества с Парижем и не стала искать альтернативных вариантов поведения. Он утверждает, что некоторые стороны процесса "были напрямую заинтересованы в саботаже публичной поддержки и понимания" программы по поставке субмарин.
Он также отреагировал на обнародованную ранее австралийской стороной переписку с Макроном. Тебо отметил, что это беспрецедентный и неприемлемый ход.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил австралийцев во лжи из-за их решения по программе сотрудничества. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, в свою очередь, заявил, что проект был отменен из-за задержек и выросшей стоимости, а не из-за политических причин.
Отметим, что отношения между Францией, Австралией и США ухудшились в середине сентября нынешнего года, когда официальная Канберра приняла решение разорвать контракт на подводные лодки стоимостью 90 миллиардов долларов с Военно-морской группой Франции и вместо этого приобрела атомные подлодки с использованием американских технологий.