Скандал с подлодками продолжается: Франция обвинила Австралию в преднамеренном обмане

Французский посол в Канберре Жан-Пьер Тебо обвинил австралийское правительство в преднамеренном расторжении контракта, пишет Guardian.

"Австралия заранее задумала обмануть Францию со сделкой по подводным лодкам и не расторгала ее, лишь чтобы дождаться подтверждения от США и Великобритании", - отметил Тебо.

По его словам, Австралия "повернулась спиной" к долгой истории сотрудничества с Парижем и не стала искать альтернативных вариантов поведения. Он утверждает, что некоторые стороны процесса "были напрямую заинтересованы в саботаже публичной поддержки и понимания" программы по поставке субмарин.