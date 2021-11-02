Коронавирус держит Армению и Грузию в страхе
В минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Армении увеличилось на 2045, составив 312 674 человек, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
За последние сутки от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, скончались 57 человек. Всего же за время пандемии по стране умерли 7 803 человека.
В Грузии также ситуация с коронавирусом оставляет желать лучшего. За последние 24 часа было выявлено 6 024 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт StopCov.
Общее количество выявленных случаев инфицирования с момента вспышки пандемии составило 732 965.
Также за сутки зарегистрировано 49 случаев смерти от коронавируса. С момента начала пандемии от осложнений вируса COVID-19 умерли 10 185 человек.