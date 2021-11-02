Турецкий спецназ уничтожил 236 боевиков ИГИЛ

ВС Турции с начала года нейтрализовали 236 боевиков террористической организации ИГИЛ на севере Сирии, сообщает «Анадолу» со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.

Согласно информации, террористы уничтожены в ходе прочесывания жилых районов, проверок на дорогах и антитеррористических операций.

Турецкие вооруженные силы продолжают решительную борьбу с террористами FETÖ, ИГИЛ и PKK, в том числе с ответвлениями последнего в Сирии, они действуют из побуждения уничтожить терроризм и террористов в источнике, отметили в ведомстве.