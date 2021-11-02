Армяне в Ханкенди начали изучать азербайджанский язык

В населенном армянами Ханкенди (в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабах е) появился первый Центр азербайджановедения, пишет Sputnik Армения.

Согласно информации, центр будет бесплатно обучать молодых армян азербайджанскому языку. Сообщается, что инициатива реализована фондом Genesis Armenia.

Стоит отметить, что Армения ранее изъявила готовность к проведению демаркации границ с Азербайджаном на основе советских карт. Это может стать предпосылкой для подготовки Большого мирного соглашения, предусматривающего взаимное признание двумя странами территориальной целостности друг друга.

Проживающие в зоне ответственности российских миротворцев осознающие ситуацию армяне понимают, что рано или поздно им придется интегрироваться в азербайджанское общество. Этим и обусловлен повышенный интерес к изучению азербайджанского языка в Ханкенди.