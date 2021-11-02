День нашей Победы празднуют в Швеции и Нидерландах

В шведском городе Гетеборг состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 Ноября - Дню Победы. Мероприятие, организованное Координационным советом азербайджанцев Швеции и Азербайджанским обществом «Центр освобождения Карабах а» при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, началось с исполнения государственного гимна Азербайджана и почтения минутой молчания памяти шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

Член Координационного совета азербайджанцев Швеции, депутат от региона Йёнчёпинг Ирада Алиева Седерберг и руководитель Азербайджанского общества «Центр освобождения Карабаха» Ульвия Наджаф рассказали о 44-дневном пути к Победе. Oни отметили, что историческая победа, одержанная нашими Вооруженными силами под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, золотыми буквами вписана в военную историю независимого азербайджанского государства.

Особо подчеркивалось, что во время Отечественной войны и в течение минувшего года азербайджанцы, проживающие в разных странах мира, в том числе в Швеции, проявив солидарность, вели активную работу, направленную на доведение до мировой общественности исторических реалий.

Мероприятие было продолжено литературно-художественной программой.

Праздничное мероприятие, посвященное 8 Ноября – Дню Победы, состоялось и в нидерландском Роттердаме. Мероприятие с участием сотрудников посольства Азербайджана в Нидерландах, представителей азербайджанской, турецкой и других общин было организовано функционирующим в Нидерландах Конгрессом азербайджанцев Бенилюкса (КАБ) при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.