День нашей Победы празднуют в Швеции и Нидерландах
В шведском городе Гетеборг состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 Ноября - Дню Победы. Мероприятие, организованное Координационным советом азербайджанцев Швеции и Азербайджанским обществом «Центр освобождения Карабаха» при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, началось с исполнения государственного гимна Азербайджана и почтения минутой молчания памяти шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.
Член Координационного совета азербайджанцев Швеции, депутат от региона Йёнчёпинг Ирада Алиева Седерберг и руководитель Азербайджанского общества «Центр освобождения Карабаха» Ульвия Наджаф рассказали о 44-дневном пути к Победе. Oни отметили, что историческая победа, одержанная нашими Вооруженными силами под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, золотыми буквами вписана в военную историю независимого азербайджанского государства.
Особо подчеркивалось, что во время Отечественной войны и в течение минувшего года азербайджанцы, проживающие в разных странах мира, в том числе в Швеции, проявив солидарность, вели активную работу, направленную на доведение до мировой общественности исторических реалий.
Мероприятие было продолжено литературно-художественной программой.
Праздничное мероприятие, посвященное 8 Ноября – Дню Победы, состоялось и в нидерландском Роттердаме. Мероприятие с участием сотрудников посольства Азербайджана в Нидерландах, представителей азербайджанской, турецкой и других общин было организовано функционирующим в Нидерландах Конгрессом азербайджанцев Бенилюкса (КАБ) при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.
Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Нидерландах Фикрет Ахундов, председатель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльсевер Мамедов и другие, выступая на мероприятии, поздравили азербайджанский народ и азербайджанцев мира с Днем Победы. На мероприятии был продемонстрирован фильм BİZ (“МЫ”), подготовленный Бакинским медиа-центром.
Нашим соотечественникам, отличившимся в диаспорской деятельности во время Отечественной войны и в истекшем году, вручили почетные грамоты, подготовленные КАБ.
Мероприятие было продолжено художественной программой.