Намазов пытался убить жену молотком
В прокуратуру Бинагадинского района Баку поступила информация о нанесении телесных повреждений жительнице поселка Баладжар Гюльнаре Намазовой, 1969 года рождения.
Как сообщили haqqin.az в прокуратуре, в ходе следствия было установлено, что женщину пытался убить ее муж Сардар Намазов, 1957 года рождения, на почве личного конфликта. По информации, мужчина нанес супруге многочисленные удары молотком по голове.
Возбуждено уголовное дело по статье 29,120.1 (покушение на убийство) УК АР.
С.Намазов задержан в качестве подозреваемого, следствие продолжается.