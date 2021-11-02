Абрамович продает свой старый Boeing, но ему пообещали проблемы

Роман Абрамович решил продать принадлежащий ему Boeing 767-300ER, самолет российского олигарха выставлен на торги. Forbes со ссылкой на источники на авиарынке сообщает, что стоимость лота составляет 100 миллионов долларов. Но с продажей могут возникнуть трудности, пообещали эксперты.

Самолет был произведен в 2003 году, эксплуатироваться начал с 2007-го, и тогда обошелся покупателю в 315 миллионов долларов. Он может вместить до 34 пассажиров. У самолета есть еще одна отличительная черта, отмечает «Секрет фирмы». Споттеры — фотографы, занимающиеся съемкой самолетов — называют его «Бандитом» за черную полосу у кабины пилотов, напоминающую очки или маску.

В Boeing есть три гостевые спальни, столовая, читальный зал и гостиная. В воздухе он провел 7080 летных часов, выполнив 1954 цикла (взлет-посадка). Как отметил руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко для подобного самолета это ничтожно мало.

Но найти нового владельца будет непросто, так как в этой нише покупатели очень требовательны. «Богатейшие бизнесмены хотят летать на судне со сделанным по индивидуальному заказу интерьером, который отличался бы от других», — объяснил Петроченко.