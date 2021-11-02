У азербайджанских адвокатов возникли вопросы к "Электронному суду"

В связи с этим с участием руководящих лиц Коллегии адвокатов, Министерства юстиции и Судебно-правового совета была проведена конференция на тему “Эффективное использование адвокатами информационной системы “Электронный суд”.

Как известно, с 1 октября 2021 года апелляционные и кассационные жалобы на судебные акты, подключенные к информационной системе "Электронный суд", принимаются только в электронном виде. Однако некоторые технические проблемы, возникающие в данной информационной системе, вызвали обеспокоенность адвокатов.

На открытии мероприятия, в котором приняли участие руководители президиума Коллегии адвокатов, руководители адвокатских бюро и около 200 адвокатов, начальник управления по правам человека и связям с общественностью министерства, модератор мероприятия Айнур Сабитова отметила важность внедрения цифровых инноваций в судебную деятельность, в том числе "Электронного суда", ее прозрачности и удовлетворенности граждан, а также эффективного осуществления процессуальных отношений между адвокатами и судьями.

Затем председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров проинформировал участников мероприятия о применении инноваций в адвокатуре - электронных услуг. Он отметил, что для обеспечения доступа граждан к юридической помощи на веб-сайте Коллегии адвокатов создан онлайн-реестр всех адвокатских учреждений и адвокатов. Также для каждого адвоката создан электронный кабинет, в котором размещены официальные документы коллегии и документы, относящиеся к адвокатам. В 2020 году в связи с пандемией и учетом карантинного режима разработано и передано в пользование гражданам мобильное приложение электронной юридической помощи "LegalAid". Также продолжается работа с Министерством юстиции по получению запросов адвокатов в электронной форме. А работы, связанные с электронной платформой” по непрерывному обучению", в ближайшее время будут представлены адвокатам.

Анар Багиров также отметил, что бесплатная юридическая помощь уже осуществляется как в традиционном, так и в онлайн-режиме. Кроме того, все делопроизводство и документооборот аппарата коллегии электронизированы. За прошедший период прием документов в адвокатуру был электронным. Таким образом, документы на письменный тестовый этап квалификационного экзамена принимаются в режиме онлайн, а также традиционно.

Начальник Главного управления организационно-надзорного управления Минюста Эльчин Гасымов и начальник управления информационно-коммуникационных технологий Агакарим Самедзаде, руководитель аппарата Судебно-правового совета Джавид Гусейнов, судья Бакинского апелляционного суда Рамин Гарагурбанлы выступили с докладами о создании и значении информационной системы "Электронный суд", проведении судебного мониторинга через систему, опыте ее использования и практических трудностях, услугах, созданных для адвокатов в рамках "Электронного суда".

На мероприятии, прошедшем в атмосфере конструктивного диалога, обсуждались вопросы повышения функциональности электронной судебной системы, совершенствования технического и программного обеспечения, упрощения возможностей ее использования и др. Состоялся плодотворный обмен мнениями, были разъяснены интересующие адвокатов вопросы.