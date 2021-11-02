В США выявили антитело, способное перебороть любой вид коронавируса

Ученые из США выявили и протестировали антитело, которое ограничивает тяжесть инфекций, вызванных различными коронавирусами, в том числе вызывающим COVID-19, передает Интерфакс.

Ученые выделили антитело, проанализировав кровь пациента, который был заражен оригинальным вирусом SARS-CoV-1, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в начале 2000-х годов, и от больного COVID-19.

Из 1700 антител, полученных от двух человек, исследователи выделили 50, которые обладали наибольшей способностью связываться как с вирусом SARS-CoV-1, так и с SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

Дальнейший анализ показал, что одно из этих перекрестно связывающих антител было особенно мощным – оно могло связываться со множеством коронавирусов животных в дополнение к двум патогенам, инфицирующим человека.

Сообщается, что после выделения антитела исследователи протестировали его на мышах. Специалисты установили, что при введении до заражения, антитело защищало мышей от развития атипичной пневмонии, COVID-19 и его вариантов, в том числе "дельты", и многих коронавирусов животных, которые потенциально могут вызвать пандемии у людей. А при введении после инфицирования антитело уменьшало тяжелые симптомы в легких по сравнению с животными, которых не лечили антителом.