Полиция нашла похищенную в Баку 14-летнюю девочку
Сотрудники полиции установили местонахождение пропавшей без вести 1 ноября в Баку несовершеннолетней девочки, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
По информации, подростка 2007 года рождения нашли вечером 2 ноября и передали семье.
По факту проводится расследование.
Напомним, что инцидент произошел 1 ноября в поселке Бина Хазарского района столицы, на территории «Молочного совхоза». 14-летняя девочка была похищена неизвестным лицом.