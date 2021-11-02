Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился сегодня с членом Президиума Боснии и Герцеговины Шефиком Джаферовичем, прибывшим в Баку для участия в VIII Глобальном Бакинском форуме, который пройдет 4-6 ноября.

Ильхам Алиев на встрече выразил уверенность, что визит Шефика Джаферовича в Баку станет хорошей возможностью для обсуждения различных вопросов, связанных с сотрудничеством между Азербайджаном и БиГ в политической, экономической и других сферах.

Джаферович, в свою очередь поздравил Ильхама Алиева с освобождением оккупированных земель Азербайджана. «Хочу еще раз поздравить Вас с восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Вы вели войну за освобождение своих земель в соответствии с нормами международного права и теперь стремитесь восстановить свои земли. Я говорил об этом много раз, даже во время войны. Надеюсь, что мы продолжим наше сотрудничество по политическим, экономическим и культурным вопросам», - сказал он.