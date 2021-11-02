На основе дрожжей: в Польше испытывают украинскую вакцину

В лабораториях Гданьска в Польше начали испытывать украинскую вакцину от COVID-19 на основе дрожжей, сообщает телеканал «Украина 24».

Сообщается, что вакцину планируют выпускать в виде таблеток и спрея. Вакцина разработана учеными львовского Института биологии клеток. Вместе с тем ученые заняты разработкой вакцины в форме инъекции на основе очищенных белков коронавируса, ее уже испытывают на мышах.

Разработчики отметили, что основной акцент сделают на вакцине в формате спрея, так как он может показать эффективность против разных штаммов вируса и его значительно дешевле производить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина создает собственную вакцину от коронавируса, назвав ее «не такой, как другие».