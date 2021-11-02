Не хочет носить маску: скандальную конгрессвумен оштрафовали на $48 тысяч

Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) за отказ носить защитную маску в зале заседаний палаты представителей оштрафована на общую сумму в 48 тысяч долларов, сообщает CNN.

Это не первый случай, когда Грин выписывают штраф за отказ от ношения маски. Отмечается, что с начала пандемии конгрессвумен была оштрафована уже не менее 20 раз, первое предупреждение она получила в мае.

Первоначальный штраф составил 500 долларов, однако в дальнейшем каждое нарушение обходилось в сумму 2,5 тысячи долларов.

Грин - активная сторонница экс-президента США Дональда Трампа, известная продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент президенту Джо Байдену.