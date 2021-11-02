COVID в России: число смертей продолжает расти

В России вновь зафиксировано максимальное за пандемию число смертей от коронавируса. Согласно данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 40 443 случая заражения и 1 189 летальных исходов, из больниц были выписаны 32 807 человек.

Рост COVID-смертности в России начался c конца сентября, практически совпав с новым эпидемическим подъемом заболеваемости.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 8 633 643 случая заражения, от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 242 060 человек, из больниц были выписаны 7 445 438 пациентов.