Лидера русских националистов задержали в Москве
В Москве сотрудники спецподразделения полиции задержали организатора шествия «Русский марш» Никиту Зайцева. Об этом сам задержанный заявил РИА «Новости».
Зайцев рассказал, что его задержали якобы за неповиновение полиции. За это ему может грозить как штраф, так и арест.
«Меня задержали сотрудники 2-го специального полка МВД, вменяют нарушение статьи 19.3 КоАП РФ за якобы отказ предоставить полицейским паспорт. Скорее всего, завтра пройдет суд», — сказал он.
Как сообщает ТАСС, Зайцев полагает, что его задержание может быть связано с предстоящим «Русским маршем». Он также отметил, что полицейские по отношению к нему вели себя «вполне корректно».
Отметим, что «Русский марш» — ежегодные шествия и митинги русских националистических организаций и движений в городах России и стран СНГ.