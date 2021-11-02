Лидера русских националистов задержали в Москве

Зайцев рассказал, что его задержали якобы за неповиновение полиции. За это ему может грозить как штраф, так и арест.

В Москве сотрудники спецподразделения полиции задержали организатора шествия «Русский марш» Никиту Зайцева. Об этом сам задержанный заявил РИА «Новости».

«Меня задержали сотрудники 2-го специального полка МВД, вменяют нарушение статьи 19.3 КоАП РФ за якобы отказ предоставить полицейским паспорт. Скорее всего, завтра пройдет суд», — сказал он.

Как сообщает ТАСС, Зайцев полагает, что его задержание может быть связано с предстоящим «Русским маршем». Он также отметил, что полицейские по отношению к нему вели себя «вполне корректно».

Отметим, что «Русский марш» — ежегодные шествия и митинги русских националистических организаций и движений в городах России и стран СНГ.